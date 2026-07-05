Karol Belchior tinha 500 mil seguidores nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Karol Belchior tinha 500 mil seguidores nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 15:00

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-namorado na cidade de Horizonte, no Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, neste sábado (4). Ana Karoline de Sousa Rocha, de 27 anos, atuava como influenciadora.

A vítima era conhecida na internet como Karol Belchior. Ela tinha cerca de 500 mil seguidores em redes sociais, como Kwai. Na plataforma, divulgava sua rotina de treinos na academia onde trabalhava, entre outros conteúdos.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, neste sábado, um homem de 26 anos, suspeito de participação no crime.



O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi preso em flagrante por feminicídio. A secretaria afirmou que a Polícia Civil segue na investigação do caso.



Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Dados compilados entre 2021 e 2024 mostram que 59,4% das vítimas foram mortas pelos companheiros.