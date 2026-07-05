Karol Belchior tinha 500 mil seguidores nas redes sociaisReprodução / Instagram
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, neste sábado, um homem de 26 anos, suspeito de participação no crime.
O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi preso em flagrante por feminicídio. A secretaria afirmou que a Polícia Civil segue na investigação do caso.
Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Dados compilados entre 2021 e 2024 mostram que 59,4% das vítimas foram mortas pelos companheiros.
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