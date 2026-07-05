Ainda não há mais informações sobre a saúde de DayanneReprodução / Redes sociais
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Em 1º turno, Tarcísio tem 46%, Haddad 30% e demais candidatos, 13%
Pesquisa é a primeira feita com esse cenário e não é comparável com levantamentos anteriores
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