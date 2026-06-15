Raoni esteve internado em UTI do mesmo hospital em maio - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Raoni esteve internado em UTI do mesmo hospital em maioTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 15/06/2026 12:02

O cacique Raoni, um dos defensores mais emblemáticos da Amazônia, foi novamente internado em uma unidade de terapia intensiva após apresentar um quadro de saúde "grave", segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (15).

O líder indígena foi levado na tarde deste domingo (14) ao Hospital Dois Pinheiros, na cidade de Sinop, em Mato Grosso, após apresentar vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue. Ele havia recebido alta do mesmo hospital em 25 de maio.

"O paciente encontra-se internado na UTI sob monitoramento contínuo", disse o centro médico em nota. "O estado de saúde é considerado grave", acrescentou.

Raoni, de 94 anos, havia passado vários dias no hospital em maio: primeiro para tratar uma hérnia e depois após ser diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos.

Raoni continuou ativo, embora visivelmente debilitado nos últimos meses. Em abril, participou do Acampamento Terra Livre, a maior concentração anual de povos indígenas em Brasília.

O cacique ganhou notoriedade nos anos 1970, quando militava contra uma rodovia transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Ele fez sua primeira turnê internacional em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia.