Corpos foram carbonizados após explosão do tanque de combustível - Reprodução / TV Globo

Corpos foram carbonizados após explosão do tanque de combustívelReprodução / TV Globo

Publicado 06/07/2026 07:50 | Atualizado 06/07/2026 09:50

Um acidente automobilístico matou dois adultos e uma criança de 5 anos no fim da noite de domingo (5) na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Osasco, região metropolitana de São Paulo (SP).



Informações preliminares relatam que um Honda Civic atingiu a traseira de um Renault Kwid no sentido da capital paulista. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram que o condutor do primeiro veículo dirigia em alta velocidade.



Após o impacto, o tanque de combustível do carro que sofreu a colisão pegou fogo e explodiu em seguida. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram carbonizadas.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o homem do Civic foi preso em flagrante após apresentar sinais de embriaguez e recusar realizar o teste bafômetro.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci