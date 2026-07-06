Corpos foram carbonizados após explosão do tanque de combustívelReprodução / TV Globo

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Rodrigo Maciel
Um acidente automobilístico matou dois adultos e uma criança de 5 anos no fim da noite de domingo (5) na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Osasco, região metropolitana de São Paulo (SP).

Informações preliminares relatam que um Honda Civic atingiu a traseira de um Renault Kwid no sentido da capital paulista. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram que o condutor do primeiro veículo dirigia em alta velocidade.

Após o impacto, o tanque de combustível do carro que sofreu a colisão pegou fogo e explodiu em seguida. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram carbonizadas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o homem do Civic foi preso em flagrante após apresentar sinais de embriaguez e recusar realizar o teste bafômetro. 
 * Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci
 