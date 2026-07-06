Corpos foram carbonizados após explosão do tanque de combustívelReprodução / TV Globo
Informações preliminares relatam que um Honda Civic atingiu a traseira de um Renault Kwid no sentido da capital paulista. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram que o condutor do primeiro veículo dirigia em alta velocidade.
Após o impacto, o tanque de combustível do carro que sofreu a colisão pegou fogo e explodiu em seguida. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram carbonizadas.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o homem do Civic foi preso em flagrante após apresentar sinais de embriaguez e recusar realizar o teste bafômetro.