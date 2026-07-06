Jair Renan Bolsonaro foi eleito vereador em Balneário Camboriú - Arquivo / Agência Brasil

Jair Renan Bolsonaro foi eleito vereador em Balneário CamboriúArquivo / Agência Brasil

Publicado 06/07/2026 09:09

O vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro (PL), oficializou, neste domingo (5), sua pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro_jr)



“Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram. Sou pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina, com o compromisso de trabalhar por um estado mais forte e por um Brasil melhor”, escreveu.

"Ao lado do meu irmão, Flávio Bolsonaro, que também coloca seu nome à disposição como pré-candidato à Presidência da República, seguimos firmes na defesa de Deus, Pátria, Família e Liberdade. Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", completou.

Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou o domicílio eleitoral para Santa Catarina e iniciou sua trajetória política em 2024, quando foi eleito vereador em Balneário Camboriú, recebendo a maior votação do município.