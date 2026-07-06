Tiago publicou uma sequência de vídeos em seu perfil no Instagram horas antes de falecer - Redes sociais / Reprodução

Tiago publicou uma sequência de vídeos em seu perfil no Instagram horas antes de falecerRedes sociais / Reprodução

Publicado 06/07/2026 09:41 | Atualizado 06/07/2026 10:34

O advogado e turismólogo Tiago Martins Pitthan, conhecido por organizar o próprio velório em vida e não querer "faltar" à despedida, morreu aos 49 anos na noite de domingo (5), em Campo Grande (MS).



O falecimento do "Bom Sujeito", apelido pelo qual era conhecido, foi comunicado na manhã desta segunda-feira (6) em seu perfil oficial no Instagram, junto com as informações sobre a cerimônia fúnebre: "Informamos o falecimento do Tiago Pitthan, o nosso Bom Sujeito, na noite de 5 de julho, no hospital Cassems (...). Seu velório/gurufim será no Memorial Park nesta segunda-feira, a partir das 10h", diz a nota.



Pouco antes de falecer, na mesma conta, o paciente havia publicado uma sequência de vídeos deitado no leito do hospital, avisando que os médicos tinham pedido para chamar a família: "Só para falar para vocês não se preocuparem. Eu estou bem, estou em paz, estou feliz. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tive uma vida boa, e é isso. Eu venci. No final eu venci, porque venci todos os dias", afirmou na gravação.



O diagnóstico

A jornada contra a doença começou no réveillon de 2024, quando ele sentiu saciedade precoce antes da primeira garfada de um jantar. Após exames, recebeu em março daquele ano o diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, um tumor maligno na mucosa do estômago.



Uma cirurgia foi marcada para maio de 2024, mas os médicos constataram que o câncer estava em estágio de metástase - quando as células tumorais se espalham para outros órgãos pela corrente sanguínea ou sistema linfático - o que inviabilizou o procedimento.



Mesmo com o tratamento quimioterápico, o quadro clínico piorou. Pitthan perdeu 22 quilos em dois meses e passou a sofrer de neuropatia periférica induzida pela medicação, o que afetou seus movimentos e o obrigou a usar bengala. Foi nesse período que ele decidiu programar a celebração de despedida.



Velório em vida

O evento ocorreu na Cervejaria Canalhas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os convidados foram recepcionados ao som de bossa nova, seguido por uma roda de samba com direito a pandeiro, surdo, cavaco, tamborim, cuíca e tantã.

Na sequência, um DJ assumiu a cabine e embalou a pista com clássicos da música brasileira de várias épocas, abrindo espaço para o momento em que Tiago subiu ao palco para tocar guitarra. instrumento que aprendeu a dedilhar após a descoberta do câncer. A noite terminou ao ritmo de rock.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do turismólogo.

O CEO do Grupo mTor Tiago Oliveira destacou a importância da trajetória de Pitthan: "O problema não é o dia em que a vida acaba. É descobrir, tarde demais, que ela nunca começou de verdade. Você fez muita gente acordar", afirmou.



A consultora de imagem e estilo Nathalia Barraqui ressaltou a postura do amigo diante da doença: "Quando ele disse que chamou a família, eu sabia que estava partindo e ele também. Foi em paz. Deixou uma história de coragem para a gente. Vamos viver, gente", escreveu.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci