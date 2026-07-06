Caso segue sob investigação policial - Arquivo / PMMG

Caso segue sob investigação policialArquivo / PMMG

Publicado 06/07/2026 10:21

Um motorista não identificado foi preso, nesta segunda-feira (6), por atropelar seis pessoas no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentou sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele contou à polícia que trafegava pela avenida quando viu cerca de seis motociclistas fazendo manobras perigosas.

Segundo ele, um deles o acusou de ter derrubado uma das motos e, em seguida, o carro dele foi danificado. Nesse momento, ele teria fugido do local para evitar agressões, contou o agressor.

Sete pessoas se envolveram na ocorrência e uma chegou a ser socorrida. Entre as vítimas estavam três homens, de 21, 23 e 25 anos, e três mulheres, de 21, 25 e 33 anos.

As vítimas não tiveram o estado de saúde divulgado. O motorista foi preso em flagrante. As circunstâncias da discussão estão sendo apuradas.