Caso segue sob investigação policialArquivo / PMMG
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Ocorrência envolve discussão no trânsito e possível embriaguez ao volante
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