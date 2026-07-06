Fala de Nikolas refere-se a declaração de Lula feita durante um discurso em Belo Horizonte (MG) - Reprodução / Redes sociais

Fala de Nikolas refere-se a declaração de Lula feita durante um discurso em Belo Horizonte (MG)Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/07/2026 11:44

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo neste domingo (5). O parlamentar relembrou a fala do petista sobre Neymar ser "jogador home office" e afirmou que ele marcou o único gol do jogo na derrota por 2 a 1 para a Noruega.

"Eu vou falar o que todo mundo tá pensando. E se o Neymar tivesse, desde o primeiro tempo, para bater o pênalti, ele erraria? Amigo, não erraria, não. Tô falando mal de quem errou, não. Até porque só erra quem bate. Mas a história podia ser diferente", disse Nikolas.







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"No fim das contas, quem chamou a responsa para si foi o jogador home office, tá, Lula? É isso, foi o jogador home office. Saímos cedo, muito cedo. Enfim, só quero mandar o Lula se ferrar mesmo", ironizou.

A fala de Nikolas refere-se a uma declaração de Lula feita durante um discurso em Belo Horizonte (MG), no último mês. Na ocasião, Lula perguntou a uma criança se conhecia Marta. Diante da resposta negativa, questionou quem era “bom de bola” na equipe brasileira atual.

A criança respondeu “Neymar”. O presidente comentou que o camisa 10 não estava jogando.

“Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés”, disse o presidente, arrancando risos de quem estava presente.