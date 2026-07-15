Nas imagens, é possível ver que homem aproveitou momento em que igreja estava vazia para cometer crimeReprodução / Redes sociais
Vídeo! Homem finge rezar, se ajoelha e furta doações em igreja de MG
Suspeito aproveitou momento em que o local estava vazio para cometer o crime, mas foi percebido por uma funcionária
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