Nas imagens, é possível ver que homem aproveitou momento em que igreja estava vazia para cometer crime - Reprodução / Redes sociais

Nas imagens, é possível ver que homem aproveitou momento em que igreja estava vazia para cometer crimeReprodução / Redes sociais

Publicado 15/07/2026 08:15

Um homem entrou na Igreja Matriz da cidade de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais, na segunda-feira (13), ajoelhou-se e fingiu que estava rezando para conseguir arrombar o cofre e furtar parte das doações dos fiéis.

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Nas imagens, é possível ver que o homem aproveitou o momento em que a igreja estava vazia para cometer o crime. Ele se ajoelha, faz o sinal da cruz e finge que está rezando enquanto permanece próximo ao cofre. Em seguida, olha para todos os lados para verificar se está sendo observado antes de tentar arrombar o cofre e furtar o dinheiro.

Uma mulher que estava limpando a igreja estranha a atitude do criminoso e chama a atenção de outro homem que está no local, que tenta impedir a fuga. Ao perceber que foi descoberto, o suspeito ainda conclui a ação, retira parte das doações do cofre e, em seguida, sai correndo da igreja.

Nas redes sociais, o pároco, padre Gilmar Antônio Pimenta, divulgou uma nota na qual pede orações pelo homem que cometeu o crime.

"Momento difícil e delicado. Rezemos uns pelos outros. Rezemos também por este cidadão que precisa de orações. Não tenho o que dizer, mas sim mantermos a calma e seguirmos em frente com fé e esperança. A paróquia é de Deus, e segue o seu curso na graça e força do Espírito Santo. Que tenhamos paz no coração e que seja feita a justa justiça."