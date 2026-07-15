No segundo turno, Lula tem 45% das intenções de votos contra 37% de Flávio Bolsonaro - AFP

No segundo turno, Lula tem 45% das intenções de votos contra 37% de Flávio BolsonaroAFP

Publicado 15/07/2026 08:00 | Atualizado 15/07/2026 08:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem, dentro da margem de erro, sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial de outubro deste ano, tanto no primeiro quanto no segundo turno. É o que mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15.



Em um eventual 2º turno da eleição ao Palácio do Planalto, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 37%. Na última pesquisa, divulgada em 10 de junho, o petista havia aberto uma vantagem de 6 pontos porcentuais (p.p.) sobre o parlamentar: 44% a 38%. Brancos, nulos ou não vão votar somam 14%. Já os eleitores que afirmam estar indecisos são 4%.



O presidente também venceria o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) por 45% a 36%. Brancos, nulos ou não vão votar somam 15%, enquanto os que estão indecisos são 4%.

No cenário contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 45% e o ex-governador de Minas Gerais, 35%. Brancos, nulos ou não vão votar somam 16%. Eleitores que estão indecisos são 4%.



Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 45% a 33%. Brancos, nulos ou não vão votar somam 18%. Eleitores que estão indecisos são 4%.



1º turno

Na simulação do 1º turno, Lula oscilou de 39% para 40% e Flávio Bolsonaro, de 27% para 28%. Ronaldo Caiado aparece na terceira posição, com 4%. Ele está tecnicamente empatado com Renan Santos, que tem 3%, e com Romeu Zema, que registra 2%.



Cabo Daciolo (Mobiliza), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC), o escritor Augusto Cury e Samara Martins (UP) têm 1%, cada. Hertz Dias (PSTU), Heró Bezerra (PRTB) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Eleitores que estão indecisos são 11%. Brancos, nulos ou nenhum somam 8%.



Decisão de voto

Entre os eleitores que já escolheram um candidato à Presidência, 65% afirmam que seu voto está decidido e não deve mudar até outubro. Outros 35% dizem que ainda podem mudar de candidato caso algo aconteça até as eleições.



Rejeição

Ainda segundo a pesquisa, a rejeição a Flávio Bolsonaro para a disputa à Presidência da República chegou a 57%. O resultado representa aumento de 1 ponto porcentual que o registrado no último levantamento, de 10 de junho, e segue como o patamar mais elevado entre os pré-candidatos.



O presidente Lula, para efeito de comparação, é rejeitado por 50% dos entrevistados, enquanto 47% dizem que conhecem e votariam no petista.



Caiado é rejeitado por 34%. Zema, por 31%, à frente de Cabo Daciolo, que registra 27%. Joaquim Barbosa é rejeitado por 18%, 1 p.p. a mais que o ativista Renan Santos, com 17%. Augusto Cury tem 16% e Samara Martins, 11%. Edmilson Costa e Heró Bezerra têm 10% cada, enquanto Hertz Dias tem 8%.

Aprovação do governo

36% dos eleitores consideram o governo do presidente Lula como positivo, 2 pontos porcentuais a mais que o levantamento divulgado em 10 de junho. É o mesmo patamar dos que avaliam a gestão petista como negativa, enquanto aqueles que consideram regular se mantiveram em 26%. Não sabem ou não responderam somam 2%.



Aprovação de Lula

A pesquisa também mediu a aprovação pessoal do trabalho de Lula como presidente, que subiu 1 ponto porcentual na comparação com o levantamento de junho. Segundo a pesquisa, 48% aprovam o petista, ante 47% que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 5%.



Percepção sobre economia

Para 43% dos entrevistados, a economia do País piorou nos últimos 12 meses, enquanto 20% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 33%. Não sabem ou não responderam somam 4%.



A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.