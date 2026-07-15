Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso perde o equilíbrio e cai - Reprodução / Redes sociais

Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso perde o equilíbrio e caiReprodução / Redes sociais

Publicado 15/07/2026 09:03

Uma câmera de segurança flagrou, na segunda-feira (13), um homem tentando furtar uma moto estacionada em uma rua do bairro São Sebastião, em Divinópolis, Minas Gerais. Ele tenta ligar o veículo e sair com a motocicleta, mas não consegue. Em seguida, desiste da ação e foge a pé.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito danificou o sistema de ignição da motocicleta ao tentar ligá-la, mas não conseguiu levá-la por causa de uma trava de segurança.

Nas imagens, é possível ver que o criminoso consegue ligar a moto, mas, ao tentar sair com o veículo, perde o equilíbrio e cai. Ele tenta levantar a motocicleta duas vezes, mas não consegue, desiste da ação e foge a pé. O homem não foi localizado.