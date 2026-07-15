Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso perde o equilíbrio e caiReprodução / Redes sociais
Vídeo! Homem tenta furtar moto, cai e foge a pé em Minas Gerais
Suspeito danificou o sistema de ignição da motocicleta ao tentar ligá-la
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Prefeitura proíbe publicidade de bets em Belo Horizonte
Decreto foi publicado um dia depois da administração do Rio anunciar medida semelhante
Vídeo! Homem finge rezar, se ajoelha e furta doações em igreja de MG
Suspeito aproveitou momento em que o local estava vazio para cometer o crime, mas foi percebido por uma funcionária
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