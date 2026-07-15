Jaques Wagner é o líder do governo Lula no SenadoEdilson Rodrigues/Agência Senado
Para 22%, a operação da PF, que investiga possíveis elos entre Wagner e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não afeta negativamente a campanha de Lula. Outros 25% afirmam que há pouco impacto negativo. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.
Os eleitores que tiveram contato e se consideram bem informados sobre a investigação contra Wagner são 31%. Outros 15% disseram saber, mas não ter muito conhecimento sobre a operação, e 54% desconheciam.
Os que acham que as descobertas da PF são mais uma questão pessoal de Jaques Wagner são 35%. Já 43% enxergam como um problema institucional do governo Lula.
Operação Compliance Zero
Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na Compliance Zero.
A Quaest também questionou os eleitores sobre qual grupo político tem a imagem mais afetada pelo escândalo do Master. Os que dizem que é o governo Lula e os políticos do PT são 8%, enquanto 14% acreditam que são os membros do governo e da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Outros 1% dizem que é o Congresso Nacional, e 5% acreditam que são os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Judiciário Também há 4% que afirmam que é o Banco Central. Os que acham que todos os grupos são igualmente são 50% e 2% acham que nenhum Não souberam ou não quiseram responder, são 16%.
A Genial/Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de julho. A margem de erro é de 2 p p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.
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