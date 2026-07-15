Jaques Wagner é o líder do governo Lula no Senado - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Jaques Wagner é o líder do governo Lula no SenadoEdilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 15/07/2026 10:04 | Atualizado 15/07/2026 10:05

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra que 37% dos eleitores brasileiros acreditam que a investigação da Polícia Federal (PF) contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) impacta "muito negativamente" a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência.



Para 22%, a operação da PF, que investiga possíveis elos entre Wagner e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não afeta negativamente a campanha de Lula. Outros 25% afirmam que há pouco impacto negativo. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.



Os eleitores que tiveram contato e se consideram bem informados sobre a investigação contra Wagner são 31%. Outros 15% disseram saber, mas não ter muito conhecimento sobre a operação, e 54% desconheciam.

Para 61%, Jaques Wagner agiu de forma errada ao supostamente receber vantagens em troca de ajudar Daniel Vorcaro no Legislativo. Outros 11% não enxergam ilegalidades e 28% não quiseram ou não souberam responder.



Os que acham que as descobertas da PF são mais uma questão pessoal de Jaques Wagner são 35%. Já 43% enxergam como um problema institucional do governo Lula.



Operação Compliance Zero





Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na Compliance Zero. No último dia 18 de junho, Wagner foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, que apura os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação de Jaques no esquema . A PF suspeita que Jaques Wagner recebeu um imóvel de R$ 2,5 milhões e pagamentos de propina que totalizaram R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares.Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na Compliance Zero.

A investigação também avalia se Jaques Wagner usou a atuação parlamentar para defender pautas de interesse do Banco Master no Congresso. Segundo os investigadores, o senador teria tratado diretamente com o ex-sócio da instituição, Augusto Ferreira Lima, sobre propostas que poderiam beneficiar o banco controlado por Daniel Vorcaro.



A Quaest também questionou os eleitores sobre qual grupo político tem a imagem mais afetada pelo escândalo do Master. Os que dizem que é o governo Lula e os políticos do PT são 8%, enquanto 14% acreditam que são os membros do governo e da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Outros 1% dizem que é o Congresso Nacional, e 5% acreditam que são os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Judiciário Também há 4% que afirmam que é o Banco Central. Os que acham que todos os grupos são igualmente são 50% e 2% acham que nenhum Não souberam ou não quiseram responder, são 16%.



A Genial/Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de julho. A margem de erro é de 2 p p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.