Na avaliação de Haddas, novo tarifaço imposto ao Brasil também tem afetado a imagem de TarcísioReprodução / Youtube
Haddad diz que rejeição de Flávio supera a de Tarcísio em SP
Ex-ministro cita investigações envolvendo senador
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Registrado em 2025, legenda vem do Movimento Brasil Livre
RealTime/Big Data: Lula e Flávio têm empate técnico no 2º turno
Senador lidera rejeição, com 50%, seguido do presidente, com 48%
Lula lidera disputa contra Flávio Bolsonaro, aponta Indexa Pesquisas
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Operação mira operadores financeiros do PCC e tribunais do crime em SP
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