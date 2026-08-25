Aeronave caiu de forma controlada, com sistema de paraquedas acionado - Divulgação / CBMMG

Aeronave caiu de forma controlada, com sistema de paraquedas acionadoDivulgação / CBMMG

Publicado 25/08/2026 10:57

Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), na manhã desta terça-feira, 25. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.



Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo, de forma controlada, com o sistema de paraquedas acionado. É possível ver a fumaça saindo do avião.

Avião caiu em área de mata, no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG) Divulgação / CBMMG



