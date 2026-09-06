Segundo a pesquisa, disposição para fazer campanha é 32% menor - Divulgação

Segundo a pesquisa, disposição para fazer campanha é 32% menorDivulgação

Publicado 06/09/2026 08:09





O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades na terça-feira, 1º, e na quarta-feira, 2. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03669/2026.



A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



Eleitores de Flávio Bolsonaro estão entre os mais preocupados Quase metade dos eleitores brasileiros afirma estar mais preocupada com o resultado da eleição presidencial deste ano do que estava em 2022, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5. O levantamento mostra que 46% dos entrevistados estão mais preocupados, enquanto 28% dizem ter o mesmo nível de preocupação e 24% estão menos preocupados. Outros 2% não souberam responder.O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades na terça-feira, 1º, e na quarta-feira, 2. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03669/2026.A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), 63% afirmam estar mais preocupados com o resultado da eleição do que estavam em 2022. O porcentual está tecnicamente empatado com os registrados entre os eleitores de Renan Santos (Missão) (59%), Ronaldo Caiado (PSD) (56%), Augusto Cury (Avante) (55%) e Romeu Zema (Novo) (52%).



O índice é menor entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva 30% dizem estar mais preocupados do que em 2022, outros 35% afirmam estar igualmente preocupados e 33%, menos preocupados.



Maioria diz estar mais decidida a votar

A pesquisa também mostra que 57% dos eleitores afirmam estar mais decididos a votar na eleição presidencial deste ano do que estavam em 2022. Outros 32% dizem estar igualmente decididos e 11%, menos decididos. Um por cento não soube responder.



Os eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados nesse quesito. Entre os que declaram voto em Flávio, 68% dizem estar mais decididos a votar. Entre os eleitores de Lula, são 61%. A margem de erro nesses recortes é de quatro pontos porcentuais, para mais ou para menos.



Entre os eleitores não alinhados nem a Lula nem a Bolsonaro, 40% afirmam estar mais decididos a votar do que em 2022, enquanto 41% se dizem igualmente decididos. Outros 18% afirmam estar menos decididos.



Eleitores relatam menor disposição para fazer campanha

O levantamento também mediu o engajamento dos eleitores em fazer campanha para algum candidato. Para 32%, a disposição é menor do que em 2022. Outros 45% afirmam estar igualmente engajados e 18% dizem estar mais engajados. 5% não souberam responder.



Também nesse quesito, eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados. Entre os que declaram voto em Flávio, 26% afirmam estar mais engajados, 25% menos e 44% igualmente engajados. Entre os eleitores de Lula, 20% dizem estar mais engajados, 27% menos e 48% igualmente engajados.



Na eleição presidencial de 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos, ante 49,1%.