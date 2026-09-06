Segundo a pesquisa, disposição para fazer campanha é 32% menorDivulgação
O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades na terça-feira, 1º, e na quarta-feira, 2. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03669/2026.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Eleitores de Flávio Bolsonaro estão entre os mais preocupados
O índice é menor entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva 30% dizem estar mais preocupados do que em 2022, outros 35% afirmam estar igualmente preocupados e 33%, menos preocupados.
Maioria diz estar mais decidida a votar
Os eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados nesse quesito. Entre os que declaram voto em Flávio, 68% dizem estar mais decididos a votar. Entre os eleitores de Lula, são 61%. A margem de erro nesses recortes é de quatro pontos porcentuais, para mais ou para menos.
Entre os eleitores não alinhados nem a Lula nem a Bolsonaro, 40% afirmam estar mais decididos a votar do que em 2022, enquanto 41% se dizem igualmente decididos. Outros 18% afirmam estar menos decididos.
Eleitores relatam menor disposição para fazer campanha
Também nesse quesito, eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados. Entre os que declaram voto em Flávio, 26% afirmam estar mais engajados, 25% menos e 44% igualmente engajados. Entre os eleitores de Lula, 20% dizem estar mais engajados, 27% menos e 48% igualmente engajados.
Na eleição presidencial de 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos, ante 49,1%.
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