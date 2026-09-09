Temer defende uma saída interna e espera que os membros do STF 'encontrem uma solução de harmonia interna' - Reprodução internet

Temer defende uma saída interna e espera que os membros do STF 'encontrem uma solução de harmonia interna'Reprodução internet

Publicado 09/09/2026 07:34

O ex-presidente Michel Temer declarou à CNN ter conversado brevemente com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na ocasião, Temer informa que o aconselhou a buscar diálogo com o colega de Corte André Mendonça para conter a crise no tribunal