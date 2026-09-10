Moraes não informou qual seria o assunto do pronunciamentoVictor Piemonte / STF

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Estadão Conteúdo
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cancelou pronunciamento que havia convocado para esta quinta-feira, 10. O recuo veio 56 minutos após o anúncio da fala pública.

"O pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes está cancelado e será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro a jornalistas às 8h45. O aviso anterior havia sido enviado às 7h41: "O ministro Alexandre de Moraes faz um pronunciamento, 11h". 
O gabinete de Moraes não disse qual seria o assunto do pronunciamento e não informou as motivações para o cancelamento. Ainda não há uma nova data para que o pronunciamento seja feito.
Em meio à crise no STF, o presidente do Corte, Edson Fachin, retirou Moraes da relatoria do inquérito das Fake News nesta quarta-feira, 9. A decisão ocorre na semana seguinte após Moraes incluir o colega André Mendonça no processo por condutas que caracterizariam improbidade administrativa, abuso de autoridade e favorecimento a grupos políticos. 
A medida de Fachin preserva as decisões tomadas por Moraes até a data. No entanto, também nesta quarta-feira, o presidente do STF determinou a retirada da investigação contra Mendonça do inquérito das fake news.