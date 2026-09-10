"O pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes está cancelado e será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro a jornalistas às 8h45. O aviso anterior havia sido enviado às 7h41: "O ministro Alexandre de Moraes faz um pronunciamento, 11h".
O gabinete de Moraes não disse qual seria o assunto do pronunciamento e não informou as motivações para o cancelamento. Ainda não há uma nova data para que o pronunciamento seja feito.
A medida de Fachin preserva as decisões tomadas por Moraes até a data. No entanto, também nesta quarta-feira, o presidente do STF determinou a retirada da investigação contra Mendonça do inquérito das fake news.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.