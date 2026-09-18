Antes do início do julgamento, Nunes Marques se declarou impedido em razão de presidir o TSE Fellipe Sampaio /SCO/STF
'Não é preciso alterar o tom para ser ouvido', diz Nunes Marques
Ministro fez a declaração durante sessão do TSE, nesta quinta-feira (17), em sua primeira manifestação pública após julgamento marcado por tensão no STF
Lula: Se depender de minha vontade, vou acabar com as bets neste País
O presidente da República afirmou que 'jogatina de internet não é jogo de aposta, é um vício'
Primeira Turma do STF mantém condenação de Eduardo Bolsonaro
Ex-deputado foi condenado por articular tarifaço dos EUA contra Brasil
Gilmar Mendes valida reajuste do Bolsa Família
Advocacia-geral da União sustenta que o reajuste está de acordo com a legislação eleitoral e não representa benefício novo
Aposentado ou pensionista que votar não precisará fazer Prova de Vida
Verificação vai ser automática a partir do cruzamento das informações da Justiça Eleitoral com o INSS
Lula rebate Trump ao falar sobre retomada de territórios no Rio
Declaração ocorreu em evento no Rio de Janeiro, que reuniu a cúpula da segurança pública federal, estadual e municipal
Gilmar Mendes recebeu Vorcaro no STF para tratar de causa bilionária
Encontro ocorreu em 2024 e teve como tema central o processo envolvendo créditos de indenização da União à Destilaria Alcídia
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