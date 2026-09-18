Lula também afirmou que a eleição presidencial do próximo mês será uma escolha entre "a barbárie e a democracia" - Reprodução / X

Lula também afirmou que a eleição presidencial do próximo mês será uma escolha entre "a barbárie e a democracia"Reprodução / X

Publicado 18/09/2026 21:18 | Atualizado 18/09/2026 21:27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 18, que as bets não terão funcionamento permitido no Brasil se depender da vontade dele.

"Essa jogatina de internet não é jogo de aposta, é um vício. É uma doença chamada ludopatia (...) Se depender da minha vontade pessoal, eu vou acabar com as bets nesse País", disse Lula.



O presidente declarou ainda que a decisão de acabar com as apostas virtuais não vai levar em conta a tributação, e sim a saúde da população. Lula chamou de "balela" o argumento de que o fim das bets acarretará a decadência do futebol brasileiro.



"O governo não está preocupado em perder imposto. O que a gente não pode perder é a vida dos pobres jogando", declarou.



Lula está realizando um comício em Guarulhos nesta sexta. No palanque também estão o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do Estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.

'Barbárie e a democracia'

Lula também afirmou que a eleição presidencial do próximo mês será uma escolha entre "a barbárie e a democracia". A declaração foi feita durante um comício em Guarulhos (SP).



"O que está em jogo não é o Lula disputando com outros, ou outros disputando com Lula. O que está em jogo nesta eleição é se a gente vai escolher a barbárie ou a democracia", declarou o presidente.



Lula voltou a atacar o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), comparando-o com o filho do petista, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o "Lulinha".



O presidente disse que o opositor tem um escritório junto a Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", empresário e lobista que é peça central do escândalo dos descontos indevidos da Previdência. Segundo Lula, a revelação ocorre ao mesmo tempo em que dizem que o filho dele, que também é investigado, é sócio de Antunes.



Reportagem do portal ICL Notícias divulgada na semana passada aponta que a empresa de fabricação de capacetes Bravo Grafeno, que tem Flávio como dono, divide o mesmo endereço em Brasília que, pelo menos, 16 firmas do Careca do INSS.



A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde. Antunes é o principal personagem envolvido na trama de descontos bilionários ilegais contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O que liga o filho do presidente ao caso é a relação com a lobista Roberta Luchsinger, ligada a Antunes.



Desde que a PF começou a investigar Lulinha em três inquéritos que giram em torno de suposto tráfico de influência em contratos no governo, o presidente tem adotado o tom de que o filho não será beneficiado nos inquéritos por ser filho dele. Ao mesmo tempo em que diz acreditar que o empresário é inocente, Lula tem afirmado que ele deve dar explicações para os policiais.



Lula também voltou a dizer que quem criou o Banco Master foi o antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista adotou o bordão costumeiro de dizer que, na gestão dele, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso.



Sobre a situação econômica do governo, Lula destacou que a inflação atual é menor que a registrada no governo Bolsonaro.



Lula está realizando um comício em Guarulhos nesta sexta. Ao eleitorado paulista, o presidente disse que o Estado mais rico do Brasil é o que registra menor crescimento atualmente.



No palanque também estão o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do Estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.

Eleitorado +70

O presidente mandou um recado para os eleitores com mais de 70 anos nesta sexta-feira, 18. Lula disse que o público, cujas pesquisas indicam que o prefere ante o opositor, o senador Flávio Bolsonaro (PL), deve ir às urnas votar. O voto para este grupo não é obrigatório.



"Pelo amor de Deus, a gente só não pode votar quando a gente morrer. Mas, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que levantar a bunda da cadeira e ir votar para impedir que esse País retroceda e volte atrás", declarou Lula.



Lula está realizando um comício em Guarulhos nesta sexta. No palanque também estão o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do Estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.