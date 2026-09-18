Procedimento abrange cerca de 40 milhões de beneficiários que podem ter como Prova de Vida o voto nas eleições - Paulo Pinto/Agência Brasil

Procedimento abrange cerca de 40 milhões de beneficiários que podem ter como Prova de Vida o voto nas eleiçõesPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 18/09/2026 17:45

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem para votar nas eleições de outubro não precisarão fazer a verificação da Prova de Vida neste ano. De acordo com o Ministério da Previdência Social, a verificação vai ocorrer de forma automática a partir do cruzamento das informações da Justiça Eleitoral com a base de dados do INSS.

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A Prova de Vida é um procedimento anual cujo objetivo é identificar se o titular do benefício previdenciário ou assistencial continua vivo para garantir a manutenção de pagamentos.



O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse que a medida facilita a vida dos pensionistas.



“A Prova de Vida pode se dar por meio do comparecimento eleitoral. Então, se você for votar no dia das eleições, você já terá a prova de vida realizada. O INSS recebe esses dados e já computa como prova de vida”, explicou.



Segundo a pasta, o procedimento abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.



Além disso, desde 2019, como forma de reduzir filas e custos para processo de Prova de Vida, o comparecimento presencial deixou de ser regra, estabelecendo que o INSS busque, de forma proativa, dados que confirmem a condição de vida do cidadão. A Prova de Vida é um procedimento anual cujo objetivo é identificar se o titular do benefício previdenciário ou assistencial continua vivo para garantir a manutenção de pagamentos.O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse que a medida facilita a vida dos pensionistas.“A Prova de Vida pode se dar por meio do comparecimento eleitoral. Então, se você for votar no dia das eleições, você já terá a prova de vida realizada. O INSS recebe esses dados e já computa como prova de vida”, explicou.Segundo a pasta, o procedimento abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.Além disso, desde 2019, como forma de reduzir filas e custos para processo de Prova de Vida, o comparecimento presencial deixou de ser regra, estabelecendo que o INSS busque, de forma proativa, dados que confirmem a condição de vida do cidadão.

Rioprevidência

O Rioprevidência inicia, em outubro, a Prova de Vida Digital 2026 para cerca de 167 mil aposentados (110.446) e pensionistas (56.561) do Estado do Rio. O procedimento será realizado por reconhecimento facial, com uso da câmera do celular, por meio do portal oficial Gov.br, permitindo que o segurado cumpra a exigência sem precisar sair de casa.



Os primeiros segurados a terem que fazer a Prova de Vida Digital Anual 2026 são os cerca de 13 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de outubro. O prazo para o procedimento vai de 5 de outubro a 2 de novembro deste ano. A sequência continua pelos 12 meses seguintes, sempre de acordo com o aniversário do aposentado ou pensionista.



Para a validação biométrica e a conclusão do processo, é indispensável que o beneficiário possua uma conta no Gov.br, com nível de segurança Prata ou Ouro. A Prova de Vida de aposentados e pensionistas permite maior controle e gestão da folha de pagamentos do Estado, com a identificação de fraudes e, com isso, a garantia da regularidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários.



