Rick, dupla de Renner, faleceu na última segunda-feira (21) - Reprodução / Instagram

Rick, dupla de Renner, faleceu na última segunda-feira (21)Reprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 16:28 | Atualizado 22/09/2026 17:55

Bruno Avelar, empresário ligado a Augusto Cury (Avante), candidato a presidente da República, está entre as vítimas. O presidenciável cancelou toda sua agenda nesta terça depois que recebeu a notícia e publicou um vídeo em sua conta oficial no Instagram.

''Bruno Avelar era um grande amigo, muito próximo de mim, e era muito preocupado com os projetos para a juventude. Para que ela se tornasse mais empreendedora, menos voltada para os celulares, escravas digitais, e também das drogas. Querido Bruno, você partiu. Quero dizer que a vida é um grande livro. Depois que passei a crer em Deus, a morte não é um ponto final. A morte é uma vírgula para o texto continuar a ser escrito na eternidade'', afirmou.

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro publicou um vídeo de Rick cantando com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que o artista era um ícone da música brasileira e disse que tanto ele quanto seu pai serão ''eternamente fãs''.



"Que Deus dê forças para a família do cantor Rick Sollo e para as famílias de todos os envolvidos nesse triste acidente. O Brasil inteiro está em oração. Rick é inesquecível. Um ícone da nossa música. E tanto eu quanto Jair Bolsonaro seremos eternamente fãs", escreveu.

O candidato a presidente Romeu Zema (Novo) também lamentou o caso por meio de seu perfil nas redes sociais.

''Recebi com tristeza a confirmação da partida de Rick, da dupla Rick & Renner, do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e dos dois pilotos, na queda do helicóptero na Serra catarinense. Minhas orações e minha solidariedade às famílias, aos amigos e fãs. Que Deus os console'', afirmou.

Candidatos ao governo de Santa Catarina (SC) também publicaram homenagens ao cantor. O governador Jorginho Mello (PL) postou uma foto ao lado do artista nas redes sociais com uma mensagem de conforto a todos os envolvidos no acidente.

''Rick foi um querido amigo que conheci. De bom trato, de bom coração, de boas histórias. Há alguns meses esteve aqui em casa tocando violão e fomos noite adentro no modão. Lamento muito o ocorrido com todos os ocupantes do helicóptero. Deus conforte as famílias, amigos e fãs", contou.

O ex-prefeito de Chapecó (SC) e candidato ao governo de Santa Catarina, João Rodrigues (PSD), publicou em seu perfil nas redes sociais uma foto com Rick e descreveu a perda de seu amigo.

''Hoje o Brasil perdeu um grande artista e eu perdi um amigo, o cantor Rick. Que Deus conforte os familiares de todas as vítimas desta tragédia. Deixo aqui minha solidariedade a todos que estão sofrendo com as fortes chuvas que atingem o nosso Estado'', concluiu.

O também candidato ao governo de SC, Gelson Merisio (PSB), usou seu perfil para prestar homenagens.

''Toda a nossa solidariedade às famílias, amigos e fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento'', relatou.

O senador e candidato à reeleição ao Senado por Santa Catarina, Esperidião Amin (PP), também lamentou a perda de Rick.

''Minha solidariedade e minhas orações às famílias, aos amigos e a todos que sofrem com essa perda tão dolorosa. Que Deus conforte cada coração neste momento'', publicou.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral