As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 17:33



Desta segunda-feira (26) até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega Sena , com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.

Nesta segunda-feira, corre o concurso 3075, cujo prêmio está acumulado em R$ 300 milhões. O valor acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3074, realizado no sábado (24). Os números sorteados foram 02, 03, 20, 25, 39 e 57.



As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar até às 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.



As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.



Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios, às terças, quintas e domingo, e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

Quando serão os sorteios da Mega Semana

Os cinco concursos serão realizados entre segunda (26) e sexta-feira (30), sempre às 21h (horário de Brasília).



Apesar da programação especial, a Mega Semana não muda as regras da modalidade. Os valores das apostas, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação continuam os mesmos da Mega-Sena tradicional.

Quanto custa apostar na Mega-Sena

A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h. Também é possível marcar mais dezenas ou participar de bolões, com valores diferentes.



Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.



Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.



O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.