As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar até às 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.
Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios, às terças, quintas e domingo, e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.
Quando serão os sorteios da Mega Semana
Apesar da programação especial, a Mega Semana não muda as regras da modalidade. Os valores das apostas, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação continuam os mesmos da Mega-Sena tradicional.
Quanto custa apostar na Mega-Sena
Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
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