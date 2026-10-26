As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 22:22

Ninguém acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado nesta segunda-feira (26). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 305 milhões para a nova rodada.

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Os números sorteados são: 07 - 10 - 14 - 27 - 36 - 55



A quina teve 182 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 19.433,12. A quadra saiu para 11.018 apostas, no valor de R$ 458,57 cada.



Apostas Os números sorteados são: 07 - 10 - 14 - 27 - 36 - 55A quina teve 182 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 19.433,12. A quadra saiu para 11.018 apostas, no valor de R$ 458,57 cada.

O próximo concurso será nesta terça-feira (27). Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos.



A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.



As regras para aposta e prêmios não mudam. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.



As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias Caixa e no Internet Banking.



Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

Últimos vencedores da Mega-Sena



Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Nesse concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.