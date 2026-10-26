Há vagas com auxílios que podem chegar a R$ 2 mil - Roberto Moreyra / SMTE

Há vagas com auxílios que podem chegar a R$ 2 milRoberto Moreyra / SMTE

Publicado 26/10/2026 19:02 | Atualizado 27/10/2026 11:45

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 5.641 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

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SMTE

Quem está em busca de uma oportunidade profissional pode contar com 1.623 vagas de emprego disponibilizadas nesta semana pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Desse total, 462 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A relação contempla diferentes áreas de atuação e inclui postos para candidatos com experiência e para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.



Entre as oportunidades para profissionais com experiência, destacam-se 600 vagas para operador de teleatendimento e 200 para atendente de loja. A lista também reúne postos em outras funções, ampliando as possibilidades para quem procura uma nova colocação profissional.



Quem ainda não tem experiência também encontra oportunidades na relação divulgada pela secretaria. São 166 vagas para vendedor, 64 para auxiliar de loja e 48 para operador de caixa, entre outras funções que podem representar uma porta de entrada para o mercado de trabalho.

A lista também conta com 462 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Entre elas, estão 150 vagas para auxiliar de serviços gerais, além de 50 para atendente, 50 para operador de supermercado e outras 50 para operador de caixa.



Há ainda oportunidades para mecânico, auxiliar de manutenção e operador de equipamento, entre outras atividades.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) divulga esta semana 2.270 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. As vagas são distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou quer ser um jovem aprendiz, há 1.812 chances.

Na Região Metropolitana os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de ajudante de cozinha, na Barra da Tijuca, auxiliar de açougue, em Irajá, e analista de Recursos Humanos, em Copacabana. Há, ainda, 131 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com remuneração que pode chegar a quatro salários-mínimos (R$ 6.484) no sistema embarcado.



Na Região Serrana, todas as 125 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial pode chegar a três mínimos (R$ 4.683) para funções como as de farmacêutico, cabeleireiro, analista fiscal e assistente de diretoria.

Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 72 oportunidades, tais como técnico de suporte ao usuário de TI, auxiliar de expedição e ajudante de eletricista, com diferentes níveis salariais e de escolaridade.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (63,1%) e Serviços (36,9%). A maioria dos empregadores (57,4%) exigem o Ensino Médio completo e 66,1% das vagas oferecem até dois salários-mínimos.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site Já no, a captação de vagas reuniu 72 oportunidades, tais como técnico de suporte ao usuário de TI, auxiliar de expedição e ajudante de eletricista, com diferentes níveis salariais e de escolaridade.De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (63,1%) e Serviços (36,9%). A maioria dos empregadores (57,4%) exigem o Ensino Médio completo e 66,1% das vagas oferecem até dois salários-mínimos.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (31) e ciências contábeis (9). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 19 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 19 vagas. Sendo técnico em administração (3) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do A Fundação Mudes oferece 84 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (31) e ciências contábeis (9). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 19 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 19 vagas. Sendo técnico em administração (3) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.Tanto a candidatura para as vagas como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site

CIEE

O CIEE/RJ está com 1.659 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 779 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 880 são para estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE. O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br

No Rio de Janeiro, são 485 vagas entre as áreas de Administração (159), Arquitetura e Urbanismo (6), Biblioteconomia (2), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biomedicina (3), Comércio Exterior (2), Comunicação (11), Construção Civil (22), Contabilidade (36), Design (10), Direito (63), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (1), Embelezamento/Estética (1), Enfermagem (12), Engenharia de Produção (6), Engenharia Mecânica (1), Esportes (16), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (3), Geociências (1), Informática (15), Marketing (22), Meio Ambiente (2), Nutrição (5), Pedagogia (53), Projetos - Superior (4), Psicologia (5), Química (1), Relações Internacionais (1), Segurança (10) e Turismo e Hotelaria (7).

Em Barra Mansa, há 18 oportunidades entre as áreas de Administração (10), Comunicação (1), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Resende, são 7 vagas entre as áreas de Administração (2), Construção Civil (1), Informática (1) e Pedagogia (3).

Em Campos, há 16 oportunidades entre as áreas de Administração (5), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Informática (2), Marketing (2), Nutrição (1) e Pedagogia (3).

Em Macaé, são 79 vagas entre as áreas de Administração (11), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Contabilidade (5), Direito (2), Marketing (2), Pedagogia (54) e Produção Mecânica (3).

Em Niterói, são 50 vagas entre as áreas de Administração (11), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biomedicina (1), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (10), Design (1), Economia (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (2), Gastronomia (2), Marketing (4), Pedagogia (9), Recursos Humanos (1) e Telecomunicações (1).

Em Nova Friburgo, há 7 oportunidades entre as áreas de Administração (4), Marketing (2) e Pedagogia (1).

Em Nova Iguaçu, são 20 vagas entre as áreas de Administração (5), Arquitetura e Urbanismo (5), Construção Civil (5), Contabilidade (4) e Direito (1).

Em Duque de Caxias, há 4 oportunidades na área de Administração.

Em Petrópolis, são 65 vagas entre as áreas de Administração (8), Arquitetura e Urbanismo (1) e Pedagogia (56).

Em Três Rios, há 14 oportunidades entre as áreas de Administração (11), Pedagogia (2) e Turismo e Hotelaria (1).

Em Teresópolis, são 14 vagas entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Pedagogia (10) e Veterinária (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 880 vagas.

No Rio de Janeiro, são 309 vagas para Aprendiz, 146 para Ensino Médio, 14 para Técnico em Administração, 2 para Técnico em Artes, 1 para Técnico em Construção Civil, 3 para Técnico em Design, 8 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 3 para Técnico em Informática, 1 para Técnico em Marketing, 3 para Técnico em Mecânica, 2 para Técnico em Projetos e 1 para Técnico em Química.

Em Barra Mansa, há 12 oportunidades para Aprendiz e 8 para Ensino Médio.

Em Resende, são 1 vaga para Aprendiz, 12 para Ensino Médio e 1 para Técnico em Administração.

Em Campos, há 6 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, 3 para Técnico em Administração, 1 para Técnico em Informática e 1 para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 57 vagas para Aprendiz, 22 para Ensino Médio, 3 para Técnico em Administração, 3 para Técnico em Logística, 3 para Técnico em Mecânica, 3 para Técnico em Saúde e 1 para Técnico em Segurança.

Em Niterói, há 40 vagas para Aprendiz e 50 para Ensino Médio.

Em Nova Friburgo, são 9 vagas para Aprendiz e 17 para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 17 vagas para Aprendiz, 31 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 4 para Técnico em Informática e 1 para Técnico em Saúde.

Em Duque de Caxias, há 3 vagas para Aprendiz e 4 para Ensino Médio. Em Petrópolis, são 16 vagas para Aprendiz e 6 para Ensino Médio.

Em Três Rios, são 1 vaga para Aprendiz e 9 para Ensino Médio. Em Teresópolis, há 3 vagas para Aprendiz. E Cabo Frio conta com 1 vaga para Aprendiz.

Camorim





Os interessados podem consultar os requisitos, as atribuições de cada posição e as demais informações no portal de oportunidades da empresa. As inscrições devem ser realizadas pelo A Camorim Serviços Marítimos está com cinco oportunidades abertas para atuação em Niterói, no Rio de Janeiro. As vagas são para os cargos de Comprador Júnior, Coordenador de Operações, Estágio Técnico em Manutenção, Jovem Aprendiz e Supervisor de Lancha.Os interessados podem consultar os requisitos, as atribuições de cada posição e as demais informações no portal de oportunidades da empresa. As inscrições devem ser realizadas pelo site

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna