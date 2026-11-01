Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 01/11/2026 15:59

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.080 da Mega-Sena , sorteado neste domingo (1°), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 46 milhões para a nova rodada.





Os números sorteados foram: 13 - 17 - 28 - 29 - 39 - 58.



- 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.878 cada

- 3.133 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 514 cada LEIA MAIS: Justiça derruba sigilo médico sobre morte de Tancredo Neves Os números sorteados foram: 13 - 17 - 28 - 29 - 39 - 58.- 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.878 cada- 3.133 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 514 cada

Apostas

O próximo concurso será nesta quarta-feira (4), às 21h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi realizada no concurso 3.077, em 28 de outubro. Um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, fez um jogo simples, com apenas seis números, e recebeu sozinho o prêmio de R$ 324,9 milhões - o maior valor já premiado em um concurso regular. As dezenas sorteadas foram: 02-14-18-31-35-40.

Em 17 de setembro, um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi venceu a Mega-Sena. O concurso 3.059 sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.