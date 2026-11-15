As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027Angelo Miguel/MEC
Os candidatos poderão acompanhar a correção do exame em uma "live" realizada pelo Bernoulli Educação em parceria com o Estadão.
Neste domingo, os candidatos tiveram que resolver 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.
Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo relatam que as questões do segundo dia de prova trataram de temas como preservação do meio ambiente, carros elétricos e genética e exigiram bastante interpretação de texto dos candidatos.
As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027. A data exata não foi informada pelo Inep.
Para conferir as respostas comentadas e acessar outros recursos gratuitos de preparação, os estudantes podem visitar a Central Enem Bernoulli. A plataforma também oferece a Calculadora Enem, que estima a nota com base na TRI e auxilia na análise do desempenho antes do segundo dia de provas.
Importante ressaltar que as respostas divulgadas pelo Bernoulli são extraoficiais e não substituem o gabarito do Inep.
Página do Inep é alvo de ataques hackers
"Nós temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos à página do Inep, estamos controlando os ataques hackers que a gente vem sofrendo", disse Barchini à Alckmin durante uma transmissão ao vivo da visita nas redes sociais.
A reportagem procurou o Ministério da Educação (MEC) para mais detalhes sobre os ataques, mas ainda não obteve resposta. Não está claro a natureza dos ataques e nem se eles foram bem-sucedidos.
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