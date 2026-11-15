As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027 - Angelo Miguel/MEC

As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027Angelo Miguel/MEC

Publicado 15/11/2026 19:07

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deverá ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 30 de novembro. Segundo o órgão, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), a divulgação das respostas esperadas para cada questão está prevista para até dez dias úteis depois deste domingo, 15, segundo dia de aplicação do exame.

Leia Mais Página do Inep é alvo de ataques hackers, diz ministro da Educação



Os candidatos poderão acompanhar a correção do exame em uma "live" realizada pelo Bernoulli Educação em parceria com o Estadão.



Neste domingo, os candidatos tiveram que resolver 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.



Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo relatam que as questões do segundo dia de prova trataram de temas como preservação do meio ambiente, carros elétricos e genética e exigiram bastante interpretação de texto dos candidatos.



As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027. A data exata não foi informada pelo Inep.



Para conferir as respostas comentadas e acessar outros recursos gratuitos de preparação, os estudantes podem visitar a Central Enem Bernoulli. A plataforma também oferece a Calculadora Enem, que estima a nota com base na TRI e auxilia na análise do desempenho antes do segundo dia de provas.



Importante ressaltar que as respostas divulgadas pelo Bernoulli são extraoficiais e não substituem o gabarito do Inep. Os candidatos poderão acompanhar a correção do exame em uma "live" realizada pelo Bernoulli Educação em parceria com o Estadão.Neste domingo, os candidatos tiveram que resolver 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo relatam que as questões do segundo dia de prova trataram de temas como preservação do meio ambiente, carros elétricos e genética e exigiram bastante interpretação de texto dos candidatos.As notas do Enem 2026 serão divulgadas em meados de janeiro de 2027. A data exata não foi informada pelo Inep.Para conferir as respostas comentadas e acessar outros recursos gratuitos de preparação, os estudantes podem visitar a Central Enem Bernoulli. A plataforma também oferece a Calculadora Enem, que estima a nota com base na TRI e auxilia na análise do desempenho antes do segundo dia de provas.Importante ressaltar que as respostas divulgadas pelo Bernoulli são extraoficiais e não substituem o gabarito do Inep.

Página do Inep é alvo de ataques hackers

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse que a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) na internet têm sofrido ataques hackers neste domingo (15), segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame é organizado pelo Inep.

A declaração ocorreu durante uma visita do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), à sala de monitoramento do Inep, onde técnicos acompanham a logística e a aplicação da prova em todo o Brasil. Como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem ao exterior, Alckmin é o presidente em exercício do País neste momento.



"Nós temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos à página do Inep, estamos controlando os ataques hackers que a gente vem sofrendo", disse Barchini à Alckmin durante uma transmissão ao vivo da visita nas redes sociais.



A reportagem procurou o Ministério da Educação (MEC) para mais detalhes sobre os ataques, mas ainda não obteve resposta. Não está claro a natureza dos ataques e nem se eles foram bem-sucedidos.