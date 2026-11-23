O plano prevê proteção prioritária dos ativos considerados críticos até 2029 Antonio Cruz / Agência Brasil
O plano prevê proteção prioritária dos ativos considerados críticos até 2029 e a conclusão da transição até 2035.
Elaborada pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Segurança das Comunicações da Abin, a estratégia foi apresentada este mês a órgãos e entidades da administração pública, bem como a empresas, instituições e organizações responsáveis por infraestruturas e serviços críticos.
Além da estratégia, o órgão lançou um conjunto de recomendações técnicas para orientar instituições públicas e privadas nesse processo.
Urnas eletrônicas
Para a Abin, a experiência acumulada pelo Brasil com o uso da tecnologia nas urnas eletrônicas pode colocar o país entre os casos mais relevantes de uso da criptografia pós-quântica em larga escala.
A análise leva em conta a dimensão do sistema eleitoral brasileiro. O órgão ressalva, porém, que comparações internacionais são limitadas pelo sigilo que envolve iniciativas semelhantes em diversos países.
Riscos
Por isso, a estratégia defende preparação antecipada. Um dos riscos apontados é a coleta de informações protegidas hoje para que possam ser decifradas posteriormente, quando houver recursos computacionais suficientes para isso.
Tecnologias clássicas
Segundo a Abin, isso significa que sua prática não exige, necessariamente, investimentos elevados em infraestrutura.
Planejamento
- conscientização das instituições;
- mapeamento dos sistemas que usam criptografia;
- planejamento da transição;
- implementação das mudanças.
Até 2029, a meta é que os ativos considerados críticos contem com proteção prioritária por meio de protocolos híbridos. Para 2035, o objetivo é concluir a transição para uma infraestrutura preparada para enfrentar ameaças associadas à computação quântica.
Tendência internacional
Para a Abin, a adaptação dos sistemas criptográficos deve ocorrer de forma gradual, antes que computadores quânticos capazes de comprometer os sistemas criptográficos atuais se tornem realidade.
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