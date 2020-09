Como parte do calendário anual de campanhas, a D’Or Consultoria, empresa especialista em gestão de seguros e benefícios do Grupo Rede D’Or São Luiz, abordará neste Setembro Amarelo como se conscientizar sobre a ansiedade e, ressalta a necessidade de viver o momento “Presente”, nome do vídeo produzido pela companhia, em parceria com o artista Guardiano. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.O material traz uma mensagem positiva que enfatiza a importância do agora. A música trata o cenário da ansiedade, mostrando as incertezas de quem atravessa o presente em casa, se pega sempre preocupado com o futuro e, com isso, deixa o agora escapar.O superintendente de Comunicação e Marketing da D’Or Consultoria, Alexandre Buika ressalta que o vídeo da campanha foi filmado sob rígidos protocolos de segurança e higienização, trazendo situações do cotidiano vividas durante a pandemia. ”Aliamos a conscientização sobre os cuidados com a saúde mental à música, que é um dos principais meios de alívio e descompressão durante a pandemia”, explica.E complementa que essa conscientização demonstra a importância de controlar a ansiedade dentro da própria casa. “Nosso objetivo é levar ao público uma mensagem que reforce que há soluções de ancoramento no presente, para o indivíduo entender seu cenário atual e não se deixar levar para um quadro depressivo”, conclui.Se dê o presenteEm setembro de 2020, o país completa seis meses de isolamento social, situação necessária para a prevenção do contágio pelo coronavírus, mas que afeta a saúde mental nas mais diversas formas. Dados do Google indicam que, desde o início do isolamento, houve um aumento de 400% nas buscas de assuntos relacionados à yoga, meditação e artes, ferramentas que proporcionam melhor equilíbrio mental.A canção, que está disponível nas principais plataformas digitais, traz reflexões de como viver o momento presente, reforçando as ideias dos benefícios da meditação e do mindfullness, além do cuidado com as preocupações excessivas e ansiedade. Cena a cena, o videoclipe explora momentos de angústia, desânimo, frustração e, em seguida, retomada de fôlego e forças para encarar e mudar os dias.O refrão “Vou viver agora” e o verso “O presente é o passado do futuro que eu posso controlar” enfatizam a importância de ter consciência de seu lugar atual, bem como estar cercado de coisas positivas no cotidiano. Para Guardiano, a arte é um instrumento indispensável, principalmente, em momentos apreensivos como os atuais. “Seria muito mais difícil atravessar dias em casa sem formatos como filme e música para exercitar a saúde mental. Presente é uma mensagem de esperança”, afirma.InclusãoA campanha trata da acessibilidade como um todo e não apenas no detalhe, por isso, todo o conteúdo do vídeo está em Libras – Linguagem Brasileira de Sinais, realizado por Yanna Porcino, uma intérprete surda, que faz parte da empresa Avuá, do Recife (PE).“Percebi que a língua de sinais quando bem feita, se assemelha muito a uma dança, e comecei a imaginar como isso poderia ser incorporado de fato como uma dança no vídeo. Servindo muito mais do que um detalhe, e sim fazendo parte de um senso estético e roteirizado em uma história”, finaliza Guardiano.O videoclipe pode ser conferido em https://www.youtube.com/watch?v=heThHmDOJ6A&feature=youtu.be e a campanha completa está em https://dorconsultoria.com.br/portfolio/se-de-o-presente/