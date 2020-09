Parabéns pelo quê, Bolsonaro?

De um lado animais morrendo queimados, quilômetros de incêndio, dificuldade para conter as chamas que devastam o Pantanal, sem contar o extenso desmatamento da floresta amazônica logo mais adiante. De outro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sorrindo diz que o Brasil está de parabéns quando o assunto é questão ambiental e diz que o país é perseguido por "gente de fora".



Na inauguração da usina Fotovoltaica Coremas III, em Coremas na Paraíba, Bolsonaro discursou sobre as energias renováveis do país e ignorou os incêndios florestais. "Nós sabemos também que um país para se movimentar ele precisa de energia e o Brasil é um país que tem a quase totalidade, grande parte da sua matriz energéticas a de fontes renováveis. Nós temos aqui usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e alguns, não entendo como, é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns na maneira como preservar esse seu meio ambiente", declarou.



"O negacionismo do presidente é impressionante", dispara o sociólogo Paulo Baía. "Todos veem, mas tem muita gente que, infelizmente, gosta", lamenta o sociólogo.



Todo o bioma da região corre risco

As imagens dos animais mortos ou gravemente feridos pelas chamas causam comoção e revolta. Acuada entre o fogo, gigantescas terras destinadas à agricultura, a fauna típica da região não tem para onde escapar. Onças-pintadas, arara-azul-gigante, lobo-guará, ariranha, tamanduá-bandeira e o tuiuiú, além de dezenas de serpentes, jacarés e macacos, todos correm risco.



Segundo especialistas, incêndios ilegais, iniciados em julho para expandir a área plantada e preparar a terra, deram início aos focos de incêndio. O que Bolsonaro nega. Ele atribui a povos indígenas e moradores rurais a responsabilidade por parte dos focos de incêndio. "Agora, pega fogo. O índio toca fogo, o caboclo. Tem a geração espontânea. No Pantanal, 43 graus é a temperatura média. No ano passado, quase não pegou fogo. Sobrou uma massa enorme de vegetais mortos para isso que está acontecendo agora", disse o presidente.



Número de queimadas subiu 210%

A afirmação de Bolsonaro, de parabenizar o Brasil por seu "bom trato" ao meio ambiente, se dá no momento que o Pantanal deu um salto de 210% no número de queimadas: passou de 4.660 para 14.489 de 1º de janeiro a 12 de setembro, de acordo com informações registradas pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe).



O fogo no Pantanal já consumiu pelo menos 2,3 milhões de hectares do bioma no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em todo país, os incêndios florestais cresceram de forma vertiginosa ao longo de 2020 em quase todos os biomas.



O instituto contabilizou 125.031 queimadas no país, o maior registro para o período desde 2010, quando 182.170 focos de calor foram mapeados.