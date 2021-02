Por O Dia

Publicado 17/02/2021 07:00

O clima vai esquentar mais para o ministro-general Eduardo Pazuello, com doses de vacina contra a covid-19 se esgotando, governadores e congressistas preparam uma ofensiva para acelerar a chegada de novos imunizantes ao país. Amanhã o Fórum dos Governadores se reúne com o chefe da pasta da Saúde. Na pauta a cobrança, novamente, de um cronograma para a entrega das doses. "Nos aproximamos de 30 dias do início da vacinação com perspectiva de alcançar apenas 3% da população brasileira vacinada. Neste ritmo, não vai se concretizar o plano do governo de vacinar, até junho, metade da população", disse o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena trabalhos do Fórum sobre vacina.

O Ministério da Saúde afirma que 11,1 milhões de doses já foram entregues. Este volume serve para vacinar cerca de 6,5 milhões de pessoas. Segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde, o número de pessoas vacinadas no país chegou a cerca de 5 milhões no domingo. Mas os dados do Ministério da Saúde apontam cerca de 3 milhões de pessoas que receberam ao menos a primeira dose.

SEM ESTRUTURA

Durante audiência no Senado na semana passada, Pazuello admitiu que o estágio da contaminação do coronavírus no Amazonas supera o de todos os demais estados do Brasil. Ele também reconheceu que "o estado não estava preparado" para o colapso no sistema de saúde, culminando na morte de pacientes por falta de oxigênio.





O ministro-general também disse que "não há estrutura que aguente" esse nível de elevação de casos e mortes. "O aumento previsível vinha também pela sazonalidade do ano: nós estamos no meio do inverno do Norte, que é a chuva, e o momento da chuva no Norte aumenta as doenças pulmonares. Então, esperava-se que houvesse um novo aumento dessa contaminação neste momento, e nós estávamos preparados para isso, mas não para o tamanho do impacto e da curva que aconteceu. Ninguém estava", argumentou.