O polêmico vídeo do deputado Daniel Silveira, que levou à decretação de sua prisão pelo Supremo Reprodução de vídeo

Por MARTHA IMENES

Publicado 18/02/2021 19:35

A esperança do deputado-PM preso Daniel Silveira (PSL-RJ) de que a Câmara dos Deputados iria soltá-lo pelo visto foi pelo ralo. Ontem, apenas um dia após sua detenção por causa de um vídeo onde ataca a democracia e defende a volta do AI-5, um dos horrores da ditadura militar, e de ameaçar o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, no Senado e na própria Câmara o assunto era a sua manutenção na cadeia.



Uma fonte presente à reunião do colégio de líderes do Senado afirmou ao O DIA que a Câmara dos Deputados vai manter a prisão do deputado-PM na reunião de hoje, marcada para as 17h. "O (Arthur) Lira não vai colocar o dele na reta para tentar salvar o cara", assegurou o parlamentar, ao que o outro complementou: "Não vamos queimar vela com defunto ruim! Se nem Jair Bolsonaro se manifestou, eu que não farei isso".



No início da noite de ontem foi a vez de interlocutores da Casa informarem que o plenário vai votar pela prisão do parlamentar do PSL: "Viramos bombeiros, toda hora um incêndio para apagar! E como se não bastasse, um parlamentar decide, de sua própria cabeça, atacar a democracia, o Supremo e os ministros da Corte", diz o deputado, que pediu anonimato. "Não é possível que em meio a tantas pautas importantes de interesse do Brasil para serem votadas tenhamos que discutir a falta de decoro do deputado".



Ontem à tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), esteve no Palácio da Alvorada para conversar sobre a situação de Silveira ao presidente Jair Bolsonaro. Lira explicou que quando um deputado é preso a Câmara precisa analisar no plenário se aceita ou não a prisão. A decisão é tomada por maioria absoluta dos deputados. Ou seja, 257 votos dos 513. E a maioria, segundo Lira, é a favor da manutenção da prisão. Inclusive o deputado Carlos Sampaio do PSDB de São Paulo, mesmo partido do governado João Doria, já foi escolhido para conduzir os trabalhos na Câmara hoje.

Silveira após passar a noite na Polícia Federal passou por uma audiência de custódia e teve sua detenção ratificada. Ele agora está no Batalhão Especial Prisional (BEP) aguardando a decisão da Câmara, que vai mantê-lo do xilindró, segundo fontes.