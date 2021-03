Lula foi vítima de ofensas e ameaça de morte em vídeo divulgado no final de semana Miguel SCHINCARIOL/AFP

Por MARTHA IMENES

Publicado 17/03/2021 02:00

O vídeo com ameaça de morte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem que ser retirado das redes sociais por seu autor, o empresário José Sabatini, da cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Nas imagens Sabatini aparece com a bandeira do Brasil como se fosse uma saia e, de arma em punho após atirar em um alvo, xinga Lula. "Lula, seu filho da p*, eu quero dar um recado pra você: se você não devolver os R$ 84 bilhões que você roubou do fundo de pensão dos trabalhador (sic), você vai ter pobrema (sic)", diz empunhando a arma e olhando para a câmera .

Na tarde de ontem, o juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, da 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo deferiu liminar ajuizada por Lula para determinar que o empresário se abstenha de reproduzir ou compartilhar o vídeo onde faz ameaças contra o ex-presidente, e demais conteúdos com o mesmo teor, sob pena de multa diária de R$ 1.000 até R$ 100.000. Procurado pelo jornal O DIA, Lula preferiu não se manifestar.



"O direito à liberdade de expressão possui limites e não deve ser razão, por exemplo, para o cometimento de crimes – como no presente caso", afirmou o advogado de Lula, Eugênio Aragão, do Escritório Aragão e Ferraro Advogados.

Em sua decisão, o juiz afirmou que "o réu não tem qualquer propósito de encaminhar uma manifestação de pensamento (...) antes a mensagem tem por finalidade o intento de atemorização".



O magistrado pontuou ainda o fato de o empresário realizar disparos de arma de fogo em local aberto, caracterizando um risco. "Existe uma tendência das pessoas, diante da percepção de ilegalidades e/ou contravenções não reprimidas, a afrouxarem freios morais libertando tendências individuais em detrimento da lei ou a agirem coletivamente de modo irrefletido, casos em que a conduta individual de um agente serve de estopim de atos mais gravosos e violentos de grupos para além da mera ameaça", escreveu na sentença.