25/09/18 - ESPECIAL - Entrevista com candidato a presidência da república, Ciro Gomes do PDT. Foto de Maíra Coelho / Agência O Dia. Cidade, Política, Eleições, Presidencial, Voto, Brasil Maíra Coelho

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:52

Uma das alas do PSDB, partido de centro-direita, ventila a possibilidade de apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à presidência da república em 2022. As informações são do jornalista Kennedy Alencar.



Esse grupo, contrário a João Doria , governador de São Paulo, aposta no nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como um possível nome para integrar chapa com o pedetista como vice.



Hoje filiado ao PDT, partido que disputou as eleições em 2018, Ciro foi filiado ao PSDB nos anos 90, sendo eleito governador do Ceará pela sigla.



Em entrevista no início de março à Folha, Aécio Neves , um dos líderes da ala anti-Doria no partido, defendeu que os tucanos possam abrir mão de ter candidatura própria em 2022 para unir um “centro ampliado para fazer frente ao Bolsonaro e Lula”.