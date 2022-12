Espaço Cultural Zanine recebe Exposição Nascença entre os dias 20 de dezembro até 20 de janeiro - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2022 06:50

Búzios - A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, recebe no Espaço Cultural Zanine entre os dias 20 de dezembro até 20 de janeiro de 2023, a “Exposição Nascença”. O horário de abertura do espaço para a exposição será às 19h.

As obras expostas são produzidas por dois artistas autodidatas nascidos em Búzios, Daniel Silveira e Matheus Pereira e trazem a perspectiva da retomada da narrativa das histórias da cidade. O público poderá contemplar as peças que através da interação dos povos originários africanos e sul americanos trazem a intenção de fomentar e valorizar a cultura local.

As peças são obras expressivas e conceituais que fazem referência a nossa cultura e questionam a história contada a partir de uma visão eurocentrada conversando entre si e estimulando a imersão sob um novo ponto de vista.