Casa da Mulher Buziana promove Varal Natalino Solidário na próxima quarta (21)Prefeitura de Búzios

Publicado 16/12/2022 17:58

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, promove na próxima quarta-feira (21), das 08h às 13h e das 13h às 17h na Casa da Mulher Buziana o Varal Natal Solidário.

Segundo informações, roupas, sapatos e acessórios serão doados para mulheres, que receberão um voucher que dará direito à 3 peças de sua escolha.

O objetivo é promover um Natal repleto de solidariedade e esperança, para que as mulheres buzianas possam participar do momento de confraternização que a festas do final de ano proporcionam.

A Casa da Mulher Buziana está localizada Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 70, no bairro do Cruzeiro (em frente à autoescola) na Rasa.