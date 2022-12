Eventos esportivos marcam o fim de semana em Búzios - Prefeitura de Búzios

Eventos esportivos marcam o fim de semana em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2022 13:49

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, sediou neste fim de semana (10 e 11) dois eventos esportivos que atraíram esportistas de todo o país com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, o XTerra e o Rei de Búzios.



No sábado e domingo aconteceu o maior evento esportivo off-road do mundo, o XTerra atraindo centenas de pessoas para o município. As competições foram realizadas por trilhas, estrada de chão, asfalto, além de modalidades aquáticas. Foram dois (02) dias de muitas emoções e aventuras pela cidade.

No domingo também foi realizado nas areias de Geribá, o famoso torneio de futevôlei Rei de Búzios. A disputa da coroa ocorreu em duas categorias: Master e Open.



Resultado dos eventos:



XTerra : https://xterrabrasil.com.br/resultado-buzios-2022/



Rei de Búzios: João Pedro levou a coroa do Open pela segunda vez, campeão 2021 e 2022.



Na categoria Master, Isack levou a coroa pela primeira vez.