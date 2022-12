Conselho Tutelar de Búzios recebe equipamentos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2022 13:49

Búzios - A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Joice Costa, entregou nesta segunda-feira (12) ao Conselho Tutelar de Búzios cinco (05) computadores novos e completos e cinco (05) webcams.

Segundo informações, os equipamentos são provenientes do Termo de Doação com Encargos, nº 199/2022 entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o município de Búzios, através do edital de chamamento Público SNDCA para recebimento de equipamentos através do programa de equipagem do Governo Federal.

Na ocasião, o conselheiro Tutelar Claudeir Júnior recebeu os equipamentos das mãos da secretária da Pasta.