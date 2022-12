Pela primeira vez na história de Búzios, Bandeira Azul será hasteada na Praia do Forno - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2022 13:49

Búzios - Nesta quarta-feira (14), às 11h, pela primeira vez na história de Búzios, foi erguida a Bandeira Azul na Praia do Forno. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo cumpriu todos os 34 critérios específicos exigidos pelo Programa Bandeira Azul, para a temporada 2022/2023.

Em parceria com a Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, a Praia do Forno recebeu uma Intervenção Ambiental-Urbanística para realização de drenagem, pavimentação e acessibilidade do local. Também foram realizadas ações para recuperação vegetal da área, plano de gestão e ordenamento da praia, colocação de placa oficial e mapa de orientação.

O selo de qualidade ambiental Bandeira Azul precisa ser comprovado anualmente para que a bandeira permaneça hasteada.