Tenda de Pronto Atendimento de Urgência na UBS da Ferradura volta a funcionar durante o verão - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2022 13:50

Búzios - Pelo segundo ano consecutivo, a Tenda de Pronto Atendimento de Urgência para alta temporada volta a ser montada, estrategicamente, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Paulo Ackerman, bairro Ferradura, a partir do dia 26 de dezembro. Com atendimento 24h, o objetivo é gerar mais celeridade ao atendimento de quem estiver no centro e arredores, além de diminuir a demanda no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), no bairro São José.

A tenda, que conta com médicos e técnicos de enfermagem de plantão, equipamentos para pronto atendimento, e uma ambulância 24h, não interfere nas atividades da UBS, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, assim como as unidades dos demais bairros.

“Durante o período da alta temporada o fluxo de turistas na cidade é bastante elevado, o que ocasiona o aumento expressivo na demanda dos atendimentos no Hospital. Com a lotação máxima da cidade, os serviços essenciais merecem a devida atenção para que moradores e turistas possam ser bem atendidos”, destaca o secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer.

Outros pontos de Urgência são o HMRP e o Pronto Socorro Geral Abel Berange, conhecido como P.U da Rasa.