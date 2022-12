Árvores de Natal iluminam toda a cidade para a chegada das festas de fim de ano - Prefeitura

Publicado 14/12/2022 13:49

Búzios - Em comemoração aos festejos de natal, a Prefeitura de Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, deu início aos trabalhos de decoração com pontos de iluminação em toda a cidade.

Para este ano belas árvores de natal com 9,50 metros de altura darão um toque ainda mais especial para decoração que irá celebrar o natal na cidade mais badalada do Brasil. A população pode ainda contemplar os cenários de luz na Rua das Pedras. Os enfeites do Natal de Luz percorrem várias localidades e a cidade de Búzios celebrará com muita magia a época mais esperada do ano.

As equipes estão trabalhando em ritmo acelerado para que a população receba as festas com uma decoração que abrange a instalação de diversos pontos de iluminação em todo o município.