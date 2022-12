Encontro de Cultura Popular de Búzios atraiu as 5 regiões do Brasil neste fim de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2022 13:50

Búzios - A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios realizou entre os dias 08, 09, 10 e 11 de dezembro o “Encontro de Cultura Popular de Búzios” no Espaço Cultural Zanine e entorno.

O evento contou com a participação de fazedores de cultura das cinco (05) regiões do Brasil (Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro Oeste), além do lançamento de livros. Mais de 20 municípios do Estado do Rio de Janeiro abrilhantaram o Encontro.

Além do Espaço Zanine, também teve programação na praia do Canto com a participação das Caiçaras Buzianas e dos pescadores da Colônia dos Pescadores Z23 e a apresentação da puxada de rede “Caiu na Rede é Peixe”.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios Luiz Romano Lorenzi, o Encontro foi um sucesso: “Além do evento ter contado com a participação de todas as cinco (05) regiões do país, vários turistas estrangeiros visitaram o Espaço Zanine e desfrutaram do colorido e da alegria que só a Cultura Popular Brasileira pode proporcionar. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram participando desta festa maravilhosa, e ao prefeito Alexandre Martins por acreditar e incentivar os projetos culturais de nossa cidade”.

O evento contou com a participação de coletivos, associações, artistas, poetas, mestres, foliões, professores, expositores e escritores.