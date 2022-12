Bandeira Azul resplandece majestosa pela primeira vez na Praia do Forno em Búzios - Prefeitura de Búzios

Bandeira Azul resplandece majestosa pela primeira vez na Praia do Forno em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 16/12/2022 17:58

Búzios - Pela primeira vez na história de Búzios, o município conquistou o selo de qualidade ambiental Bandeira Azul. Nesta quarta-feira (14), a Bandeira Azul foi erguida majestosa na praia do Forno.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo cumpriu todos os 34 critérios específicos exigidos pelo Programa Bandeira Azul, para a temporada 2022/2023.

Em parceria com a Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, a Praia do Forno recebeu uma Intervenção Ambiental-Urbanística para realização de drenagem, pavimentação e acessibilidade do local. Também foram realizadas ações para recuperação vegetal da área, plano de gestão e ordenamento da praia, colocação de placa oficial e mapa de orientação.



Segundo o prefeito Alexandre Martins, hoje é um marco histórico para o município: “Nunca tínhamos ouvido falar que Búzios teria uma Bandeira Azul algum dia. Eu fico muito alegre quando vejo pessoas nativas de Búzios tendo um destaque na gestão pública, a oportunidade está aqui mesmo, não precisa vir ninguém de fora para fazer acontecer. A oportunidade está aqui pra mim, pra vocês que moram aqui, que são funcionários públicos, e que só precisam de uma oportunidade. Hoje estamos começando a revisão do calçamento, minha prioridade é a via de acesso para chegar aqui na praia do Forno, que nesses últimos anos, nunca recebeu manutenção. Já inauguramos semana passada uma trilha daqui até a Gruta da Baleia. A Secretaria do Ambiente já está com as trilhas oficiais prontas. Estamos avançando muito em preservação ambiental’.

O secretário da Pasta Evanildo Nascimento também comentou sobre a conquista e o hasteamento da Bandeira Azul: “Estou muito feliz por estar dando um passo muito importante na história da cidade. O processo Bandeira Azul tem grande relevância tanto no ponto de vista turístico, quanto ambiental, porque fala de critérios ambientais e de adaptações de acessibilidade. Essa praia será modelo para as demais, o pontapé inicial para alcançarmos em outras praias do município. Inclusive a Azeda e Azedinha, também pleiteiam a Bandeira Azul para temporada 2023/2024. Os trabalhos de coleta das primeiras amostras da água já seguiram para análise. Quero agradecer todas as secretarias que nos ajudaram nesta conquista, em especial a parceria com a Secretaria de Obras, e aos colaboradores da nossa equipe que trabalharam incansavelmente. É um momento especial para nossa gestão, para a cidade de Búzios, para o trate turístico. Estamos avançando dentro dessa ótica da política pública ambiental para a cidade”.