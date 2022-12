Búzios realiza operação ambiental demolitória para coibir ocupação irregular no Parque Estadual da Costa do Sol por determinação do Ministério Público Estadual - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/12/2022 14:08 | Atualizado 26/12/2022 14:18

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente e Urbanismo, Segurança e Ordem Pública e Serviços Públicos realizou na última semana por determinação judicial do Ministério Público Estadual (MPE) uma operação ambiental demolitória para coibir uma ocupação irregular no Parque Estadual da Costa do Sol, em Tucuns. A ação judicial foi provocada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) alguns anos atrás.

A ação conjunta com as secretarias ocorreu em parceria com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os agentes demoliram baias, chiqueiros e cercas da área em questão.

O secretário do Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, solicita a todos os munícipes que caso tenham dúvidas em reconhecer a qual a área geográfica do Parque Estadual ou APA do Pau Brasil, que são áreas do Estado, pertencentes ao Inea, antes de vender ou comprar se dirigir as secretarias responsáveis da Prefeitura. “Nossa secretaria está aberta para orientar todo cidadão antes de iniciar a construção. Priorizamos primeiro a orientação educativa. Nossos arquitetos, engenheiros e biólogos estão à disposição para sanar qualquer dúvida em relação às áreas passíveis ou não para construir no município”.