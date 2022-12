Apesar de recurso negado pelo TRE Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, continua no cargo e defesa afirma reverter situação - Imagem de internet

Publicado 26/12/2022 14:08 | Atualizado 26/12/2022 14:18

Búzios - O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, concedeu entrevista nesta segunda-feira (26) ao programa 'Falando Francamente Com Você' apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Nossa Rádio 102,5 FM e falou sobre o imbróglio jurídico que vive, fez um balanço dos seus quase dois anos de governo e ainda desmentiu rumores de racha ou divisão no seu grupo político, além de anunciar novos projetos e o que virá para o ano de 2023.

'Nesta metade do meu mandato já cumpri inúmeras promessas de campanha, como dezenas de ruas asfaltadas, reformas e construções de escolas com um material de primeira qualidade, ampliação e melhorias no Hospital Rodolpho Perissée, entregamos o Centro de Convivência do Idoso (CCI), realizamos vários grandes e importantes eventos e ainda, colocamos em prática o projeto de saneamento básico de Búzios, retirando o esgoto das nossas praias e lagoas', declarou ao vivo o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins.

Questionado sobre as perspectivas quanto a situação jurídica e o processo envolvendo a sua chapa, vencedora do pleito municipal de 2020, Alexandre afirmou que o processo é injusto e que nada tem a ver com ele, já que, segundo ele, não fez nada e acredita em armação:

'Agora está nas instâncias superiores e acredito na Justiça. Não acredito que lá terá algumas interferências políticas como infelizmente ocorre no TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Enquanto isso, continuo trabalhando firme e cumprindo meu plano de governo para o qual fui eleito democraticamente', afirmou Alexandre Martins.

Com relação ao processo eleitoral e as eleições 2020, Alexandre afirmou ainda que a sua luta foi ferrenha contra uma 'milícia', e que só ele sabe como ele sofreu, na disputa eleitoral mais baixa e suja que ele já viveu: 'Ainda bem que vencemos as eleições, pois a Prefeitura de Búzios não teria espaço para aquela milícia que se juntou contra mim', disparou o Prefeito de Búzios.

Eventos que foram sucesso no balneário e transformaram Búzios na cidade mais badalada do Brasil, estão garantidos no ano de 2023: 'Teremos o MPBúzios, o Festival de Jazz, Degusta Búzios e muitos outros que foram um sucesso e com a preocupação que temos de movimentar e fomentar a península na baixa temporada. O mesmo será no ano de 2023 com muitas novidades', disse Alexandre.

Com relação aos rumores dos bastidores políticos de um suposto racha ou rompimento com o Presidente da Câmara de Búzios, o Vereador Rafael Aguiar e até mesmo com o seu vice-Prefeito e Secretário de Obras e Drenagem, Miguel Pereira, Alexandre foi categórico e negou que isso tenha acontecido: 'Nunca existiu nem racha, nem rompimento, nem rusgas. Continuamos no nosso projeto e plano de governo por Búzios. Isso é coisa da oposição, pois é a única forma deles aparecerem, tentando criar rumores sobre a Prefeitura', declarou o chefe do executivo buziano, Alexandre Martins.