87 títulos de propriedades são entregues na primeira regularização fundiária da história de Búzios - Prefeitura de Búzios

87 títulos de propriedades são entregues na primeira regularização fundiária da história de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 26/12/2022 14:06

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, realizou nesta quinta-feira (22) uma cerimônia para entrega de 87 títulos de propriedades para famílias moradoras das ruas Dr. Eduardo José Lima Filho e Deocleciano José da Silva, no bairro de São José. A cerimônia foi considerada pelas famílias buzianas como um verdadeiro presente de Natal do executivo de Búzios.

Segundo informações, os títulos foram conseguidos pelo setor de Regularização Fundiária Urbana (REURB) do município.



O evento ocorreu na praça do bairro, localizada na esquina da rua Dr. Eduardo José Lima Filho com a Avenida Laurinda de Souza Conceição. Dezenas de moradores participaram e prestigiaram as famílias agraciadas pela conquista do título.



Fernanda Quintanilha de Souza, moradora há 43 anos no bairro, uma das agraciadas pela Regularização Fundiária Urbana (Reurb), disse que esperava este momento há mais de 20 anos: “É um sentimento de gratidão, de realização, segurança e qualidade de vida. É isso, gratidão por este momento”.

Arquimedes José Vieira também comentou sobre a satisfação de receber o título de propriedade do seu imóvel. “Estou recebendo com muita alegria e gratidão, igual a todos aqui, pela segurança que nos passa. Somos gratos com o trabalho do Daniel e toda a equipe, com o apoio do prefeito junto a este trabalho que nos traz muita segurança mesmo. O bairro passa a ter uma documentação de garantia de sustentabilidade urbana e ambiental também para toda a cidade. Hoje é uma alegria para todos nós e ficamos muito felizes de estar aqui”.

De acordo com o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, o momento é histórico e inédito: “Hoje é um dia especial para Búzios. Moradores das ruas Dr. Eduardo José Lima Filho e Deocleciano José da Silva, no bairro de São José, estão aqui para receber seus títulos de propriedade. É um dia marcante para nossa gestão, pois nos foi permitido pelo prefeito Alexandre Martins montar uma equipe com a competência do Daniel Azevedo e demais equipes para fazer a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) do município. São quase 90 títulos de propriedade. Há mais de 20 anos a cidade busca isso. Não é um papel qualquer, é de fato o RGI, que vem com a certidão atualizada do Cartório de Ofício Único de Búzios. Esse é o primeiro bairro de muitos outros que virão também”.