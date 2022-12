Em noite de gala, Secretaria de Lazer e do Esporte premia os melhores do ano de 2022 - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2022 06:51

Búzios - Na última sexta-feira (16) a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Lazer e do Esporte, realizou uma grande festa para celebrar o ano do esporte na cidade mais badalada do Brasil.

A ocasião foi dedicada à premiação dos nomes que se destacaram em suas categorias e representaram o município em grandes competições dentro e fora do país. Buzianos que se destacaram no surfe, vela, judô, jiu-jítsu, boxe, futebol, basquete, atletismo, voleibol, muay thai, va’a (canoa havaiana), foram ovacionados pelo desempenho realizado na sua categoria.



Associações e empresas parceiras também foram homenageadas. A escolha dos atletas contemplados foi avaliada e realizada pelas associações cujo critérios de seleção se basearam na quantidade, relevância e importância de pódios conquistados, bem como os níveis de competição.

Autoridades, secretários e atletas de várias modalidades, se reuniram em uma noite de gala para prestigiar o evento que estendeu o tapete vermelho para que os troféus e premiações fossem entregues. A festa contou com apresentação de shows e um belo bufê servido aos convidados.

O secretário da pasta Gugu Braga demonstrou muita satisfação e entusiasmo com o momento e fez questão de agradecer e enaltecer aos atletas que se dedicaram com tanto afinco e dedicação ao esporte na cidade: “Foi um ano de muito trabalho, avançamos em muitas áreas e adentramos em outros territórios, apoiamos, incentivamos e estivemos lado a lado com os atletas em busca de conquistas. Só tenho a agradecer ao apoio recebido do nosso prefeito Alexandre Martins que foi fundamental para todo o crescimento e destaque no esporte em Búzios! Meu desejo para 2023 é que nossos atletas cheguem ainda mais longe”, ressaltou.