Prefeitura de Búzios faz a limpeza de taboas no Mangue de Pedras, oriundas do Norte Fluminense - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios faz a limpeza de taboas no Mangue de Pedras, oriundas do Norte FluminensePrefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2022 06:51

Búzios - A Secretaria do Ambiente e Urbanismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, foi acionada neste domingo (18) por de uma denúncia de que o Mangue de Pedras amanheceu cheio de taboas, plantas de água doce, oriundas do Norte Fluminense.

Segundo informações, imediatamente uma equipe de plantão foi acionada para realizar uma ação de limpeza na área ambiental atingida pelas correntezas marinhas.

Segundo o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, em casos emergenciais a equipe do ambiente atua mesmo aos domingos e feriados, como diz os salva-vidas: “qualquer dia, qualquer hora e qualquer mar”.