Vereador Rafael Aguiar faz emenda que prevê dotação para construção da Maternidade Neonatal de Búzios e apoio à Associação de CorredoresCâmara dos Vereadores de Búzios

Publicado 20/12/2022 06:51

Búzios - O vereador Rafael Aguiar, Presidente da Câmara dos Vereadores de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, fez sua emenda impositiva ao orçamento municipal de Búzios, visando destinar recursos para construção da Maternidade Neonatal (R$ 438,888.81); apoio à Associação de Corredores de Búzios (R$ 100 mil); implementação e /ou manutenção de escolinhas de qualquer modalidade (R$ 8,888.00); Semana do Empreendedor (R$ 30 mil); concessão de auxílio para compra de móveis e eletrodomésticos aos munícipes atingidos pelas chuvas e que perderam seus pertences por conta dos alagamentos (R$ 50 mil); construção de escadaria do Pai Vitório e da Praia da Foca (R$ 90 mil); reforma das quadras de futsal e de basquete do INEFI (R$ 80 mil) e construção de chafariz no Cruzeiro- Rasa (R$ 80 mil), totalizando R$ 877,776.81.

O recurso será proveniente de Reserva de Contingência, cujo valor de R$ 7.899.991,31 está fixado para emendas dos parlamentares.