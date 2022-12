Búzios

Búzios realiza operação ambiental demolitória para coibir ocupação irregular no Parque Estadual da Costa do Sol por determinação do Ministério Público Estadual

A ação conjunta com as secretarias ocorreu em parceria com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e os agentes demoliram baias, chiqueiros e cercas da área em questão.

Publicado 26/12/2022 14:08 | Atualizado há 2 dias