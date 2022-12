Búzios - Estátua Brigit Bardot - Especial Turismo Costa do Sol - Prefeitura de Búzios

Publicado 28/12/2022 13:53

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, anda comemorando a alta procura do balneário nesse fim de ano e réveillon, que registra recorde de ocupação e lotação máxima nos hotéis e pousadas da península.

Segundo informações de entidades do trade turístico, Búzios já está com 100% de ocupação na rede hoteleira para a virada do ano. O município terá quatro pontos de queima de fogos, informação já confirmada pela Prefeitura de Búzios.